Роль відновлюваних газів, зокрема водню і біометану, поступово виходить на перший план.

Держкомпанія "Укртрансгаз", як незалежний оператор газосховищ України, спільно з "Оператором газотранспортної системи" вивчатимуть можливості розвитку ринку відновлюваних газів в Україні: водню, біометану та синтетичного метану.

Про це йдеться на сайті "Укртрансгазу".

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З цією метою ключові гравці газового ринку України підписали відповідний меморандум.

"Укртрансгаз" і ОДТСУ працюватимуть над створенням нових ланцюжків поставок водню, біометану та синтетичного метану, в тому числі в країни Європи, будуть займатися оновленням енергетичної та кліматичної політик, сприятимуть створенню нормативно-правових актів, необхідних для подальшої синхронізації енергетичного сектора України з європейським ринком.

"Світ незворотно рухається в бік декарбонізації. Роль відновлюваних газів, зокрема водню і біометану, поступово виходить на перший план, а готовність компаній працювати з цими енергоносіями стає питанням стратегічним. Ми в операторі газосховищ розуміємо, що хоча природний газ поки та залишається одним з базових джерел енергії, з часом його екологічні та поновлювані альтернативи займуть своє місце на ринку, так що до цього моменту потрібно бути готовим", – цитує прес-служба т.в. о. генерального директора "Укртрансгазу" Сергія Перелому.

Компанії будуть спільно проводити науково-дослідні роботи, вивчати ринкові можливості, погоджувати перспективні маршрути та пілотні проекти зі зберігання відновлюваних газів і їх суміші з природним газом.

"У власній стратегії Оператор ГТС враховує потенціал розвитку не тільки водню, але і біометану, ми активно працюємо над цими інноваційними напрямками. Підписання Меморандуму об'єднує наші зусилля для ефективної спільної роботи над майбутнім енергетичним переходом України", – цитує прес-служба заступника генерального директора з розвитку і трансформації "Оператора ГТС України" Павла Станчака.

Україна і воднева стратегія:

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має намір в середньостроковій перспективі транспортувати в країни Європейського Союзу водень, використовуючи потужності своєї газотранспортної системи.

Міністерство енергетики найближчим часом розробить стратегію водневої економіки України і регуляторне поле для запуску ринку водню в нашій країні.

Воднева стратегія є невід'ємною частиною європейської зеленої угоди. Ця масштабна ініціатива покликана перетворити Європу на перший кліматично нейтральний континент до 2050 року. Єврокомісія окремо виділяє Україну як пріоритетного партнера у розвитку водневої енергетики, враховуючи її природні ресурси, взаємопов'язаність інфраструктури та технологічний розвиток.

Автор: Ганна Бредіхіна