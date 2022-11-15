Оприлюднені раніше графіки відключень більше не діють.

Через масований ракетний удар російських терористів у Києві екстрено відключають електропостачання.

Як повідомляє компанія ДТЕК, усі раніше оприлюднені графіки планових відключень не діють.

"В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні.

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Ракетні удари по Києву 15 листопада

Сьогодні, 15 листопада, у Києві зафіксовано два вибухи та збито 4 російські ракети.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, Росія знову атакувала столицю України.

"У Печерському районі влучання, за попередньою інформацією, в два житлових будинки. Кілька ракет збили ППО над Києвом. Медики і рятувальники на місці влучань. Більш детальна інформація згодом", - написав Кличко.

Згодом Кличко повідомив про ще одне влучання в Печерському районі. Під удар потрапила багатоповерхівка. Наразі у Києві триває повітряна тривога. Перебувайте в укриттях!

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