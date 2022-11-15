15 листопада у Києві зафіксовано два вибухи та збито 4 російські ракети.

Сьогодні, 15 листопада, у Києві зафіксовано два вибухи та збито 4 російські ракети.

"Кияни, перебувайте в укриттях, наразі в столиці зафіксовано два вибухи", - йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.

Зазначається, що інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється, а всі відповідні служби вже працюють.

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"Попередньо, збито 4 ракети", - додали у КМВА.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, Росія знову атакувала столицю України.

"У Печерському районі влучання, за попередньою інформацією, в два житлових будинки. Кілька ракет збили ППО над Києвом. Медики і рятувальники на місці влучань. Більш детальна інформація згодом", - написав Кличко.

В Офісі президента України підтвердили, що у Києві зафіксовано два влучання російських ракет.

"Ворожа зброя уразила житлові будинки. На місці вже працюють рятувальники та лікарі. Кілька ракет знищили сили ППО. Більше інформації згодом. Небезпека не минула. Залишайтеся в укриттях", - йдеться у повідомленні.

Наразі у Києві триває повітряна тривога. Перебувайте в укриттях!

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