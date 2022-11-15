Триває ракетна атака російських окупантів.

В українській столиці та на Чернігівщини чули вибухи.

Як сповістив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, на Чернігівщині працюють сили ППО.

"У жодному випадку не відправляйте фото-відео прильотів, роботу сил ППО, розміщення та переміщення військ. Триває ракетна атака. Залишайтесь в укриттях чи у безпечному місці", – наголосив він.

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ОНОВЛЕНО 15:50 Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив про третю хвилю ракетної атаки росіян по Україні.

Вибухи у Києві та області

Також серію вибухів чули в столиці. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, є потрапляння в Печерський район міста: "За попередньою інформацією, у два житлові будинки. Кілька ракет збили ППО над Києвом. Медики та рятувальники на місці влучень. Більш детальна інформація згодом", – повідомив він.

Як уточнив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, на Київщині працює ППО. Є інформація про збиті об’єкти.

Ракети над Черкаською областю

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець також повідомляє, що над територією області ворожі ракети. Проліт російських ракет фіксують і на Полтавщині, сповістив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Вибухи в інших областях

Також ППО спрацювали в Миргородській громаді на Полтавщині, у Вінницькій, Миколаївській, Сумській та Житомирській областях.

Обстріл України 15 листопада: що варто знати

Вдень у вівторок, 15 листопада, в областях України оголосили повітряну тривогу. У деяких регіонах при цьому попередили про загрозу ракетного обстрілу з боку Російської Федерації.

Як повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, у небі зафіксовано ракети.

Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив про масований пуск ракет Україною та пов'язав його з самітом "Великої двадцятки", який сьогодні стартував на Балі.

За інформацією голови Криворізької РВА Олександра Вілкула, здійснюється запуск ракет Х-101 із бомбардувальника Ту-95 із району Волгоград-Астрахань.

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