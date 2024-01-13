У відомстві зазначили, що росіяни обстріляли територію однієї з ТЕС у Донецькій області.

Російські окупанти вранці 13 січня знову спробували нанести масований ракетний удар по містах України. В результаті атаки енергетичні об'єкти не пошкоджені, але в країні знеструмлено 131 населений пункт.

Міністерство енергетики в Facebook повідомило, що за минулу добу росіяни обстріляли територію однієї з ТЕС у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено обладнання станції.

Крім того, в Дніпропетровській області через атаки окупантів відключалася повітряна лінія 330 кВ, а в Сумській області - знеструмлені вісім населених пунктів.

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Водночас в Миколаївській області через обстріли Очакова і Баштанского району відключили світло, а в одному з сіл області 32 споживача залишилися без газу.

Також через негоду були відключення світла:

у Дніпропетровській області - 41 населений пункт;

Кіровоградської - 38;

Миколаївської - 23;

Запорізької - 15;

Хмельницькій - 14.

У відомстві запевнили, що дефіциту в енергосистемі немає, але прогнозується імпорт електроенергії зі Словаччини, Румунії та Молдови. Українців закликають економити з 10:00 до 12:00 і з 18:00 до 20:00.

Ракетний удар по Україні 13 січня 2024 - що відомо

У ніч на 13 січня і рано вранці Росія в черговий раз завдала ракетного удару по Україні. Ворог застосував крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА. Всього було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника.

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