Окупанти били по українській території "Кинжалами".

З самого ранку в Україні оголошено повітряну тривогу. Окупанти підняли в небо літаки Ту-95МС з Каспію.

В Повітряних силах повідомили, що здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з 6Ту-95МС. "Розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України 06.00 - 07.00", - зазначалося в повідомленні.

А в 6:43 Повітряні сили повідомили, що зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ПКС з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Після чого почалися пуски "Кинжалів". Вони були запущені по Києву і Дніпру, де за даними місцевих пабліків було чути вибухи.

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Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив, що у місті лунали вибухи. "З пʼятої ранку в області декілька разів було гучно. Вся інформація - після завершення тривоги... Не допомагайте ворогу і нічого не викладайте і не коментуйте", - написав він.

Пізніше в Повітрних силах закликали киян перебувати в укриттях, оскільки ракети рухаються на столицю, але майже відразу ця загроза була скасована. Але там додали, що зафіксовано зліт ще одного 2МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

О 7:36 Повітряні сили повідомили, що окупанти запустили ще групу ракет, але тип може бути інший.

А о 8:14 Повітряні сили дали відбій ракетної небезпеки по всій території України, крім західних та Донецької областей.

Ракетні атаки на Україні

З грудня 2023 року окупанти інтенсивно, майже щоночі атакували Україну дронами. А за кілька днів до нового року вдарили ракетами. Зокрема, масований удар окупанти провели 29 грудня 2023 року. Тоді, за даними Повітряних сил, ворог застосував 158 засобів повітряного нападу – ударні безпілотники та ракети різного типу. Силам ППО вдалося збити 114 цілей.

Ще одну масовану ракетну атаку ворог провів 2 січня. Того дня Росія здійснила масовану атаку по території України, застосувавши дрони-камікадзе та ракети різних типів. Сили та засоби протиповітряної оборони 2 січня перехопили та збили всі ворожі БПЛА типу Shahed, понад 60 ракет Х-101/Х555/Х-55 та 10 ракет Х-47М2 "Кинджал".

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