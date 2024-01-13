Понад 20 усіх перелічених засобів повітряного нападу, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей.

В ніч на 13 січня та рано вранці російські окупанти завдали ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БплА.

Про це повідомили Повітряні сили. Та уиточнили, що всього зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника:

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400. Пуск з Бєлгородської обл.;

3 ударні БпЛА Shahed-136/131. Пуск з Курської області;

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з шести літаків МіГ-31К. Район пуску -Тамбов;

До 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Район пусків – Каспійське море;

6 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3. Пуски з Брянської обл.;

2 керовані авіаційні ракети Х-31П з двох літаків Су-35. Район пусків – окупована Херсонщина;

4 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34. Район пусків – Брянська обл.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено:

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7 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;

1 керовану авіаційну ракету Х-59.

"Понад 20 усіх перелічених засобів повітряного нападу, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей, внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби!", - уточнили у Повітряних силах.

"Крім того, "нє імєющіє аналогов" російські ракети стають дедалі гіршими і летять бозна-куди!", - додали там.

Втім, як зауважили в Повітряних силах, це не значить, що вони не становлять загрози, скоріше навпаки. "Тому будьте пильні, не ігноруйте тривогу, особливо із застосуванням "балістики"", - попередили військові.

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