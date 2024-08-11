Танкер помітили біля великого терміналу, який підпадає під санкції США.

Другий танкер зі скрапленим природним газом пришвартувався до експортного терміналу на півночі Росії, який підпадає під санкції США, пише Bloomberg з посиланням на супутникові знімки компанії Planet Labs PBC.

Зазначається, що за зовнішнім виглядом і довжиною близько 290 метрів судно збігається з Asya Energy. Його прибуття слідує за очевидним експортом першого вантажу заводу "Арктик СПГ 2" на початку цього місяця на іншому судні, яке також приховувало своє справжнє місцезнаходження і належало тій же індійській компанії.

За словами журналістів, Asya Energy є частиною "темного флоту" суден, який Москва створює для транспортування газу покупцям. Подібний флот танкерів РФ раніше зібрала для перевезення нафти. Трейдери все ще уважно стежать за Pioneer – першим танкером, що пришвартувався до арктичного об'єкту, який намагався розпочати експорт через західні обмеження. Наразі він прямує до Європи.

Відео дня

США запровадили санкції в листопаді, щоб запобігти початку експорту з "Арктик СПГ 2". Хоча виробництво на заводі стартувало у грудні, він не зміг розпочати відвантаження палива через санкції. Обмеження відлякували іноземні компанії і зупинили постачання спеціалізованих суден, готових до роботи в льодових умовах.

Згідно з даними глобальної бази даних про морські перевезення Equasis, Asya Energy управляється компанією Ocean Speedstar Solutions.

Обхід Росією санкцій

Раніше УНІАН писав, що РФ продовжує використовувати "тіньовий флот" для транспортування скрапленого природного газу. До санкційного газового об'єкту причалювало судно Pioneer без страховика, з фейковим місцезнаходженням і належить маловідомій індійській компанії.

Країни ЄС загалом імпортували на 7% більше російського СПГ у першій половині цього року порівняно з аналогічним періодом роком раніше. Мета ЄС щодо поступової відмови від російського викопного палива до 2027 року "жахливо відстає від графіка".

Вас також можуть зацікавити новини: