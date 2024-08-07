Зазначається, що імпорт російського газу в Європу в першому півріччі 2024 року зріс.

Поставки російського скрапленого природного газу до Франції в першій половині цього року зросли більш ніж удвічі. При цьому Європа намагається відмовитися від закупівель енергоносіїв, які фінансують війну Росії проти України.

Видання Associated Press пише, що країни ЄС загалом імпортували на 7% більше російського СПГ у першій половині цього року порівняно з аналогічним періодом роком раніше.

Олег Савицький, засновник некомерційної організації Razom We Stand, заявив, що мета ЄС щодо поступової відмови від російського викопного палива до 2027 року "жахливо відстає від графіка". За його словами, країни, які купують російський СПГ, саботують енергетичний перехід і вкладають мільярди у війну Росії.

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Європейські уряди заявили, що повна заборона на імпорт російського газу призведе до різкого зростання рахунків за електроенергію та опалення, а найбільше постраждають промислові споживачі газу.

За даними Інституту енергетичної економіки та фінансового аналізу, у першій половині цього року компанії імпортували до Франції майже 4,4 мільярда кубометрів російського СПГ порівняно з понад 2 мільярдами кубометрів за той самий період роком раніше. Наступні найбільші імпортери, Іспанія та Бельгія, показали зростання на 1% і зниження на 16% відповідно.

Французький енергетичний гігант TotalEnergies заявив, що він пов'язаний контрактами, підписаними до вторгнення Росії в Україну, і буде їх виконувати "доти, доки європейські уряди вважатимуть російський газ необхідним для забезпечення безпеки постачань до Європейського союзу". Тільки в разі введення нових санкцій закупівлі можуть бути припинені.

Міністерство фінансів і економіки Франції повідомило, що напади хуситів на судна, які проходять через Суецький канал, змусили змінити структуру імпорту СПГ - газ із Близького Сходу більше не може легко потрапити в Європу, тоді як російський маршрут з Арктики залишився незачепленим.

У міністерстві зазначили, що Франція є одним з основних пунктів ввезення СПГ до Європи поряд з Іспанією - країни мають по сім СПГ-терміналів.

Зазначається, що коли Франція імпортувала більше російського СПГ, вона імпортувала менше СПГ від інших постачальників, включно зі США, Анголою, Камеруном, Єгиптом і Нігерією. Водночас у першій половині цього року попит на газ у Франції впав на 9% порівняно з минулим роком, а експорт газу з Франції до Бельгії зріс майже на 10% за цей період.

Європа купує СПГ у Росії - останні новини

Європа ніяк не може позбутися залежності від російського скрапленого природного газу. У липні Москва ледь не стала найбільшим постачальником для регіону після скорочення поставок зі США.

Хоча ЄС ускладнює для Росії транспортування СПГ по всьому світу, блок не став повністю забороняти імпорт. Продажі основним споживачам - Іспанії та Франції - навіть зросли з 24 лютого 2022 року.

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