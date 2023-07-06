У разі функціонування двох енергоблоків у стані "гарячого зупину" – на станції є реальна загроза настання аварійної ситуації, попередив "Енергоатом".

Росіяни збираються перевести у режим "гарячого" стану енергоблок №4 на Запорізької АЕС в місті Енергодар, тим самим підвищуючи ризик катастрофи. Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" в Телеграм-каналі.

"Псевдокерівник станції Юрій Чернічук вже видав відповідне розпорядження. Однак враховуючи підрив росіянами греблі Каховської ГЕС, Каховське водосховище зневоднене, а отже - при запуску більшої кількості енергоблоків у роботу, водопостачання для охолодження реакторів може бути недостатньо", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що при цьому, загарбники свідомо не виконують рішення українського регулятора та не виводять енергоблок №5 у "холодний зупин".

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"А отже, у разі функціонування двох енергоблоків у стані "гарячого зупину" - на станції є реальна загроза настання аварійної ситуації", - зазначили в компанії.

В "Енергоатомі" повідомили, що український оперативний персонал, який вже понад півтора роки забезпечує ядерну та радіаційну безпеку найбільшого в Європі атомного об’єкта, ніяк не може вплинути на цю ситуацію, адже змушений постійно терпіти погрози та залякування з боку озброєних російських військових.

"Розуміючи наслідки таких дій, минулого тижня частина атомників Запорізької АЕС покинула станцію, не бажаючи брати участі у задумах росіян. Адже такими діями загарбники вчергове наражають на небезпеку увесь світ", - зазначає прес-служба.

ЗАЕС - ситуація на станції

Раніше "Енергоатом" попередив про нову загрозу від діяльності росіян на окупованій Запорізькій атомній електростанції - довіряють керування найбільшим атомним об’єктом Європи недосвідченим спеціалістам з РФ, які зовсім не мають необхідних знань та навичок.

Начальником зміни одного з енергоблоків призначено працівника, який має досвід роботи лише сім місяців, тоді як ця посада потребує наявності значно більшого досвіду.

Раніше голова "Енергоатому" Петро Котін повідомляв, що за останньою інформацією на станції знаходиться близько 700 військових осіб. Фактично там є і вибухівка і зброя. Є всі інші речовини, які не потрібні на цьому об’єкті.

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