За словами Котіна, на станції знаходяться близько 700 військових РФ.

Окупована росіянами Запорізька АЕС в місті Енергодар знову підключена до української енергомережі після тимчасового блекауту, проте на станції зберігається велика небезпека через присутність окупантів.

Як повідомив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі телемарафону, в той час, коли станція кілька днів була відрізана від енергопостачання, в роботу включалися дизельні генератори.

"Зараз живлення відновлено на станції і вона живиться від двох ліній: одна - 750 кВ, інша, резервна лінія - 330 кВ", - сказав він.

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За словами Котіна, на станції зберігається дуже велика небезпека через присутність російських військових.

"Їхня кількість там то збільшується, то зменшується. За останньою інформацією там знаходиться близько 700 військових осіб. Фактично там є і вибухівка і зброя. Є всі інші речовини, які не потрібні на цьому об’єкті. Станція замінована", - пояснив керівник компанії

Він також додав, що окупанти продовжують мінувати, як важливе так і неважливе для роботи станції обладнання.

"Вони мінують все, якщо вважають, що з тієї сторони може бути напад. На дахах деяких енергоблоків були розміщені кулеметні гнізда", - додав він.

Ситуація на ЗАЕС

З 1 липня Запорізька АЕС була підключена до резервної лінії електропередач напругою 330 кВ, вперше за 4 місяці з моменту її пошкодження.

Під час війни ЗАЕС сім разів втрачала енергопостачання за межами майданчика, що змушувало її тимчасово використовувати аварійні дизель-генератори для отримання електроенергії.

Російські ЗМІ активно розкручують інформацію про те, що Україна начебто готує влаштувати теракт на станції, що може вказувати на наміри росіян здійснити теракт.

4 липня у Генштабі ЗСУ офіційно попередили про можливі провокації на Запорізькій АЕС найближчим часом. За даними військових, росіяни розмістили на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС предмети, схожі на вибухові пристрої.

4 липня о 01:21 ЗАЕС втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі, напругою 750 кВ.

5 липня керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що диверсія на ЗАЕС цілком імовірна.

6 липня 2023 року у США прокоментували ситуацію на ЗАЕС. У Білому домі наголосили, що подальша військова окупація станції є небезпечною.

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