Загарбники призначають на посади некомпетентний персонал з досвідом роботи менше року.

"Енергоатом" попередив про нову загрозу від діяльності росіян на окупованій Запорізькій атомній електростанції – довіряють керування найбільшим атомним об’єктом Європи недосвідченим спеціалістам з РФ, які зовсім не мають необхідних знань та навичок.

Про це повідомили у прес-службі НАЕК "Енергоатом", зазначивши при цьому, що начальником зміни одного з енергоблоків призначено працівника, який має досвід роботи лише сім місяців, тоді як ця посада потребує наявності значно більшого досвіду.

"Кваліфікований український персонал ЗАЕС, який роками забезпечував роботу станції, продовжує піддаватися тиску, залякуванням і шантажу з боку російських ядерних терористів. Водночас зрадники призначають на керівні оперативні посади, для яких необхідна відповідна ліцензія, молодих росіян. Так, начальником зміни одного з енергоблоків призначено працівника Балаковської АЕС (РФ), який має досвід роботи лише сім місяців. Тоді як ця посада потребує наявності значно більшого досвіду, адже передбачає оперативне управління реактором", - наголошують в "Енергоатомі".

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Зазначається, що такими діями окупанти вкотре наражають світ на небезпеку.

"Через некомпетентність та недосвідченість завезеного російського персоналу загроза безпечній експлуатації Запорізької АЕС лише зростає. А отже – необхідно якнайшвидше повернути контроль над станцією її законному оператору – "Енергоатому", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на ЗАЕС

4 липня о 01:21 ЗАЕС втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі, напругою 750 кВ.

5 липня керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що диверсія на ЗАЕС цілком ймовірна.

6 липня 2023 року у США прокоментували ситуацію на ЗАЕС.

Станом на 6 липня 2023 року окупована росіянами Запорізька АЕС в місті Енергодар знову підключена до української енергомережі після тимчасового блекауту, проте на станції зберігається велика небезпека через присутність окупантів.

Повідомлялося, що на ЗАЕС близько 700 окупантів, які все мінують.

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