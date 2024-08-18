Вона попередила, що якщо ситуація не зміниться, зимові місяці принесуть у країну справжню гуманітарну катастрофу.

Росія знищила або захопила половину енергопотужностей, необхідних Україні для зими, і якщо союзники не активізують допомогу, на країну може очікувати гуманітарна катастрофа. Про це у статті для Financial Times написала єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон.

"Наступна зима, найімовірніше, перевірить стійкість українського народу так, як не було на нашому континенті з часів Другої світової війни", - заявила єврокомісар.

Вона нагадала, що за останні місяці атаки Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру посилилися за характером та інтенсивністю, знищивши електростанції, теплові пункти, резервні генератори та сховища, зокрема багато об'єктів було атаковано повторно, "що перетворило реконструкцію на сізіфову працю".

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"На сьогоднішній день Росія знищила або захопила близько 9 ГВт електроенергії, що виробляється Україною. Це половина електроенергії, необхідної Україні взимку", - зазначила Сімсон.

Вона попередила, що якщо ситуація не зміниться, зимові місяці принесуть у країну справжню гуманітарну катастрофу.

"Відсутність електрики означає відсутність доступу до основних послуг: водяні насоси та каналізаційні мережі не працюватимуть, а опалення буде відключено. В умовах низьких зимових температур деякі місця в Україні можуть просто стати непридатними для життя. Найбільше постраждають літні люди, діти та вразливі верстви населення. Там, де електричне навантаження вже досягло критичної точки, деякі райони можуть завалитися під вагою додаткового попиту з боку переміщених осіб. Спад економічної активності призведе до зниження доходів бюджету, що призведе до збільшення дефіциту бюджету України і зниження її здатності підтримувати національну боротьбу за свободу. Ризик гуманітарної катастрофи високий", - зазначила вона.

При цьому Сімсон наголосила, що, хоча міжнародне співтовариство і надає Україні допомогу, однак потрібно безпрецедентно збільшити зусилля, щоб уникнути гуманітарної каткстрофи.

По-перше, це ремонт пошкоджених електро- і теплогенеруючих потужностей. По-друге, постачання більшої кількості генераторів. По-третє, встановлення сонячних панелей на дахах лікарень, шкіл і житлових будинків, оскільки децентралізована генерація електроенергії менш схильна до російських атак. По-четверте, збільшення максимального обсягу експоелектроенергії, який може бути експортований в Україну з інших країн Європи. І, нарешті, необхідно посилити пасивний захист енергетичної інфраструктури.

"Сьогодні необхідні безпрецедентні зусилля солідарності та щедрості. Україна не повинна залишатися одна, готуючись до найважчої зими", - підкреслила єврокомісар.

Ситуація в енергетиці - останні новини

Уряд на засіданні 9 серпня ухвалив постанову, яка спрощує ввезення в Україну енергообладнання. Це спрощення процедури, щоб необхідне обладнання для української енергетики максимально швидко завозилося в Україну.

Як повідомляла заступник міністра енергетики України Світлана Гринчук, Україна наступного тижня може повернутися до застосування графіків відключень електроенергії через спекотну погоду і зростання споживання електрики.

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