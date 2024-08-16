Синоптики прогнозують значне підвищення температури та зростання споживання електроенергії.

Україна наступного тижня може повернутися до застосування графіків відключень електроенергії через спекотну погоду та зростання споживання електрики. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

За її словами, починаючи з вихідних прогнозується значне підвищення температури та зростання споживання електроенергії: "Те, що ми спостерігатимемо наступного тижня, може призвести до того, що енергетикам доведеться застосовувати графіки відключень", – сказала заступниця міністра енергетики.

Гринчук відмітила, що енергетики проводять ремонтну кампанію на всі енергооб’єктах, і скоро планується ввести у роботу додаткові потужності генерації.

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Заступниця міністра попросила українців розумно та економно використовувати електроенергію, особливо у години пікових навантажень. Вона також звернулася до бізнесу з проханням активно імпортували електроенергію, щоб убезпечити себе від відключень.

Ситуація в енергетиці – останні новини

8 серпня ввечері були застосовані обмеження споживання для промисловості та бізнесу. Тоді була задіяна одна черга графіка обмеження потужності.

Уряд на засіданні 9 серпня ухвалив постанову, яка спрощує ввезення в Україну енергообладнання. Це спрощення процедури, аби необхідне обладнання для української енергетики максимально швидко завозилося в Україну.

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