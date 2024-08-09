Інше рішення стосується програми встановлення альтернативної енергетики в адмінбудівлях, лікарнях та школах.

Уряд на сьогоднішньому засіданні ухвалив постанову, яка спрощує ввезення в Україну енергообладнання.

"Сьогодні затверджуємо постанову, яка прибирає непотрібні обмеження при ввезенні такого обладнання. Зокрема, митним органам більше не потрібно буде надавати забезпечення сплати митних платежів. Це спрощення процедури, аби необхідне обладнання для нашої енергетики максимально швидко, без жодних затримок та додаткових платежів завозилося в Україну", - повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Також, за його словами, уряд ухвалив рішення про активізацію програми встановлення альтернативної енергетики в адмінбудівлях, лікарнях та школах. Мова насамперед про сонячні панелі на дахах, а також встановлення установок зберігання енергії.

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"Це завдання як для міністерств, так і для всіх місцевих керівників. Маємо вийти на рівень, коли максимальна кількість лікарень, адмінбудівель та шкіл є автономними", - наголосив Шмигаль.

Спрощення імпорту енергообладнання - останні новини

16 липня Верховна Рада прийняла в цілому законопроекти №11258 та №11259 щодо скасування податкових та митних зборів для виробництва в та/або ремонту машин механізованого розмінування.

Ухвалені законопроекти містять також правки про звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики (електрогенераторне обладнання, обладнання для вітро- та сонячної генерації та акумулятори (крім акумуляторів малої потужності).

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