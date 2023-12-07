До дефіциту призвели зниження температури та зупинка двох блоків ТЕС через артобстріл.

В четвер, 7 грудня, в енергосистемі утворився дефіцит електроенергії через те, що споживання перевищує виробництво. Щоб його позбавитись та підтримати баланс, що дуже важливо для безпечної роботи енергосистеми, Україна з 11:00 до 19:00 залучала аварійну допомогу з Румунії, Польщі, Словаччини, повідомляє НЕК "Укренерго".

"Сьогодні через похолодання значно збільшилося споживання, а можливості електростанцій збільшити виробництво електроенергії обмежені. Похмура погода заважає роботі сонячних електростанцій, на деяких блоках теплових тривають ремонтні роботи", – заявили в НЕК.

В Міненерго зазначили, що дефіцит також спричинила зупинка двох блоків ТЕС через ворожий обстріл. Вдень армія РФ завдала удару по одній з теплових електростанцій у прифронтовій зоні. Внаслідок артобстрілу серйозно пошкоджено обладнання.

Відео дня

В "Укренерго" зазначили, що аварійна допомога – це екстрений захід для подолання дефіциту. Споживачів закликали ощадливо споживати електроенергію протягом усього дня.

Для економії потрібно притримуватись таких правил:

вимкнути "зайве" світло в приміщеннях;

не вмикати одразу кілька потужних приладів (бойлер, пральну машину та праску), а в обідню перерву не вмикати разом чайник та мікрохвильову піч;

якщо температура повітря в приміщенні комфортна, вимкнути кондиціонери та обігрівачі;

витягнути зарядні пристрої з розеток, якщо вони вже зарядили ґаджети.

Ситуація в енергосистемі

Станом на 7 грудня через бойові дії і технічні причини в Україні знеструмлено 408 населених пунктів. Обмеження електропостачання не застосовується в жодній з областей. Планові відключення побутових споживачів не передбачались.

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