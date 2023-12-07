Обмеження електропостачання не застосовується в жодній з областей.

Станом на четвер, на 7 грудня, через бойові дії і технічні причини в Україні знеструмлено 408 населених пунктів. Обмеження електропостачання не застосовується в жодній з областей. Планові відключення побутових споживачів не передбачаються, повідомили в Міненерго.

В Донецькій області залишаються без електроенергії 114 населених пунктів, 134,9 тисячі точок обліку. На Дніпропетровщині з технічних причин знеструмлювались майже 3 тисячі абонентів. На ранок усіх абонентів підключено.

В Запорізькій областічерез бойові дії без напруги залишається 63 населених пункти (близько 26 тисяч споживачів), а в Сумській – у результаті обстрілів знеструмлено 54 населених пункти (2,3 тисячі точок обліку).

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Що стосується Харківської області, то через бойові дії знеструмлено 16,3 тисячі абонентів, заживлено 1,5 тисячі клієнтів. Відбувається огляд мереж, пошкоджених внаслідок нових обстрілів у трьох громадах регіону.

В Херсонській області залишаються без напруги 45 населених пунктів (понад 26 тисяч точок обліку), в Чернігівській – 19 населених пунктів (1,6 тисячі точок обліку).

Генератори для українців

Раніше УНІАН писав, що українцям порадили купувати генератори, щоб уникнути тривалих відключень світла восени і прийдешньої зими. З таким закликом виступив глава Міністерства енергетики України Герман Галущенко. Він пообіцяв, що система протиповітряної оборони України і Міненерго докладуть усіх можливих зусиль для того, щоб українцям генератори не знадобилися.

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