Зазначається, що в Україні зросло споживання електрики на тлі поганих погодних умов та нових підключень споживачів.

Через зростання споживання на тлі поганих погодних умов та нових підключень споживачів, в українській енергосистемі зафіксували дефіцит електрики. Фахівці "Укренерго" просять українців вдатися до економії електрики, повідомляє прес-служба енергокомпанії.

"З 13:00 в енергосистемі зафіксовано дефіцит електроенергії. Причина дефіциту - стрімке зростання споживання через важкі погодні умови та одночасне включення в мережу тисяч споживачів із постраждалих від негоди регіонів", - йдеться у повідомленні.

Енергетики просять заощаджувати електроенергію протягом всього дня до 18:00.

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"Ощадливо споживайте електроенергію протягом усього дня до 18:00. Ощадливе споживання не означає, що потрібно вимкнути все в домі і сидіти в темряві", - звертаються в енергокомпанії.

Енергетичні фахівці кажуть, що достатньо вимкнути світло там, де воно в цей момент не потрібно, й уважно поставитись до того, як ви користуєтесь потужними електроприладами: залишити працювати тільки найнеобхідніше, а всі нетермінові справи перенести на вечір та ніч після 18:00.

Відключення світла в Україні

За даними Українського гідрометцентру, 27 листопада в Україні фіксувалися пориви вітру 17-22 м/с. У Київській, Кіровоградській і Полтавській областях був значний сніг. На дорогах країни - ожеледиця.

На ранок 27 листопада через шквальний вітер, сніг й заметіль постраждали 16 областей України. Тоді негода залишила без світла 2019 населених пунктів.

Вранці 29 листопада через сильний поривчастий вітер і дощ Міністерство енергетики повідомило про нові знеструмлення у Кіровоградській, Полтавській, Черкаській областях.

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