Влада Шрі-Ланки домовилася з Росією про будівництво атомної електростанції.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з російським вторгненням в Україну, "Росатом" і влада Шрі-Ланки домовилися про будівництво атомної електростанції.

Про це заявив посол Шрі-Ланки в Росії Джаніта Ліянаге, зазначивши при цьому, що потужність АЕС може становити до 300 мегават (МВт). Однак, сторони досі не погодили буде це плавуча електростанція, чи станція наземного базування, повідомляє "Комерсант".

"Ми йдемо до будівництва атомної електростанції на острові, але все ще йде обговорення того, буде це плавуча електростанція, ч

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станція наземного базування", - сказала Ліянаге, зазначивши при цьому, що в переговорах також беруть участь представники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Це єдина можливість для вирішення паливної кризи в країні, ми розуміємо це і просуваємося в цьому питанні дуже швидко, будівництво буде запущено в найближчому майбутньому", - підкреслила посол Шрі-Ланки, зазначивши, що найближчим часом Шрі-Ланка за допомогою "Росатому" почне навчати фахівців в атомній сфері.

Планується, що перша АЕС за технічної підтримки Росії буде побудована до 2032 року.

Ядерні хабарі Росії

Угорщина має побудовану Росією атомну станцію, яку планує розширити разом з "Росатомом".

8 лютого 2023 року повідомлялося про те, що Путін вирішив прискореними темпами побудувати АЕС в Угорщині. У" Росатомі" заявили, що перший бетон на майданчику АЕС може бути залитий в 2024 році.

5 червня 2023 року Кремль збільшив ядерний хабар Орбану.

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