У Міненергетики заявили, що виконали всі свої зобов'язання.

Російська енергетична компанія "Газпром" призупиняє постачання газу до Болгарії.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики Болгарії, пише Nova.

Сьогодні найбільшу болгарську газорозподільну компанію повідомили про те, що поставки природного газу від ТОВ "Газпром експорт" будуть припинені з 27 квітня 2022 року.

"Болгарська сторона повністю виконала свої зобов'язання і здійснила всі платежі, передбачені цією угодою, своєчасно, строго і відповідно до його пунктів", - зазначили в Міненергетики.

Нагадаємо, що сьогодні Росія зупинила постачання газу до Польщі за Ямальським контрактом. Жодних заяв щодо цієї ситуації не було зроблено.