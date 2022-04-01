Gazprom Germania займається торгівлею та логістикою газу.

Російська група "Газпром" позбулася німецької "дочки". Gazprom Germania займається торгівлею, зберіганням та логістикою газу в Німеччині.

Про це повідомила прес-службу "Газпром"

"Дочірні товариства ПАТ "Газпром" 31 березня 2022 року припинили участь у ТОВ "Газпром експорт бізнес-сервіси", яке є єдиним учасником GAZPROM Germania GmbH", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначено, що група "Газпром" припинила участь в Gazprom Germania GmbH та всіх її активах, в тому числі - Gazprom Marketing & Trading Ltd.

Варто відзначити, що в Німеччині розглядали можливість націоналізації дочірніх підприємств "Газпрому" та "Роснафти".

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ почала повномасштабне вторгнення в незалежну Україну. Окупанти бомбили як військові об'єкти, так і мирні міста, знищуючи інфраструктуру і вбиваючи українців.

У зв'язку з цим щодо РФ почали посилювати санкції, в тому числі відносно компаній "Роснефть", "Транснефть" і "Газпромнефть", що призвело до відходу з російського ринку навіть нафтових гігантів.

21 березня стало відомо, що британський уряд збирається тимчасово націоналізувати місцевий підрозділ "Газпрому" - Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. Компанія обслуговує приблизно 30 тисяч бізнес-клієнтів.

Вас також можуть зацікавити новини: