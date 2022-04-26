Сьогодні потік природного газу до Польщі припинився зовсім.

У вівторок, 26 квітня, Росія зупинила постачання газу до Польщі за ямальським контрактом.

Про це пише польський портал Onet.

Через припинення постачання природного газу по магістралі "Ямал-Європа" у Міністерстві клімату Польщі зібралася кризова група.

Росії не робила жодних заяв щодо цієї ситуації.

Очікується, що польський уряд зробить офіційні оголошення з цього приводу сьогодні.

Припинення постачання газу виданню неофіційно підтвердили урядові джерела та в польській нафтогазовій промисловості (PGNiG).

"Минулої п'ятниці закінчився термін розрахунків за газ у валюті РФ. Ми враховуємо різні сценарії та готові до них", - підкреслили в компанії.

Російський "Інтерфакс" з посиланням на дані європейських газотранспортних систем пише, що постачання газу до Польщі припинилося о 04:00 26 квітня.

Нагадаємо, що у березня президент РФ Путін підписав указ про продаж газу "недружнім країнам" (до яких входить і Польща). Він передбачає розрахунок за газ лише в рублях. Новий закон набув чинності 1 квітня. Польща відмовилася це робити.

Раніше Європейська комісія вивчила вимоги Путіна оплачувати газ в рублях і прийшла до висновку, що це порушить санкції. Таким чином, жодна країна ЄС не повинна оплачувати блакитне паливо російською валютою.

Нагадаємо, Україна запропонувала Європейському Союзу оплачувати Російські нафту і газ за "іранською моделлю". Оплату переводити на спеціальний рахунок, до якого РФ зможе отримати доступ після припинення війни проти України.

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