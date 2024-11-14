Раніше невеликі переробники з КНР надавали перевагу нафті з Росії та Ірану.

Приватний китайський нафтопереробник придбав партію західноафриканської нафти, що, за словами експертів, є нетиповою подією. Про це пише Bloomberg.

Як повідомляється, китайська Landbridge Petrochemical Co. закупила 2 млн барелів, включаючи сорт Mostarda, для постачань в січні. Раніше такі покупці віддавали перевагу російській нафті марки ESPO, а також іранській сировині. Серед причин цього - коротші маршрути доставки та невелика ціна.

Закупівля КНР африканської нафти відбувається на тлі невизначеності щодо політики адміністрації Трампа до виконання санкцій США проти іранської сировини. Фахівці припускають, що при президенстві Дональда Трампа Тегеран може стикнутись із більш суворими обмеженнями.

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Що стосується РФ, то поки що ситуація для неї не є критичною. Втім, подальша відмова КНР від російської нафти може стати справжньою катастрофою для Москви, бюджет якої багато в чому залежить від нафтових доходів.

Ринок нафти - останні новини

Нагадаємо, перемога Трампа на нещодавніх виборах призвела до обвалу нафтових цін.

Серед причин цього називали наміри екс-президента активно розвивати нафтову промисловість Америки. Окрім цього, Трамп пообіцяв тиснути на економіку КНР, що може призвести до послаблення попиту на нафту.

Також повідомлялось, що нафтогазова галузь РФ ризикує опинитись під загрозою після інавгурації Трампа, адже нова адміністрація може змусити Європу більш активно шукати заміну російському викопному паливу.

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