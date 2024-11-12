Раніше повідомлялось, що вибори в США призвели до падіння цін на "‎чорне золото"‎.

Ціни на нафту дещо зросли на тлі очікування щомісячного звіту ОПЕК, який повинен продемонструвати цінову динаміку. Втім, подальше зростання обмежується розчаруванням інвесторів щодо планів стимулювання економіки Китаю. Такі дані наводить Reuters.

Як повідомляється, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 38 центів, або 0,5%, до 72,21 долара за барель. У той же час, ф'ючерси на американську (WTI) West Texas Intermediate подорожчали на 36 центів, або на 0,5%, до 68,40 доларів за барель.

Вже скоро буде опубліковано щомісячний звіт Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) – гравці очікують прогнозів щодо подальшого зниження попиту до 2025-го. Це додатково тисне на ціни.

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Також ринок очікує даних про інфляцію в США, які повинні позначитись на нафтовому ринку.

Ціни на нафту – останні новини

Нагадаємо, після виборів в США, на яких переміг Дональд Трамп, ціни на нафту суттєво знизились. Причиною цього аналітики називали зміцнення долару, можливий тиск нової американської адміністрації на економіку КНР, а також плани Трампа щодо розвитку нафтової промисловості Сполучених Штатів. Окрім того, зростання пов’язували із збільшенням запасів сирої нафти в США.

На думку фахівців, Трамп може обвалити світові ціни на нафту до 50 доларів за барель, що вдарить по російській економіці, яка критично залежить від експорту сировини.

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