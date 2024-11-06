Експерти вважають, що політика Трампа буде сприяти розвитку нафтової та газової промисловості США.

Ціни на нафту знизились у середу більш ніж на 1%, оскільки республіканець Дональд Трамп переміг на президентських виборах у Сполучених Штатах. Про це повідомляє Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent впали на 1,25 долара, або на 1,65%, до 74,28 долара за барель. Американська WTI (West Texas Intermediate) знизилась у ціні на 1,25 долара, або 1,74%, до 70,74 долара за барель.

Новина про перемогу Трампа призвела до зміцнення долару. Останнє робить деякі товари (зокрема, нафту) дорожчими для власників інших валют, що в свою чергу може призвести до зниження попиту.

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Експерти також вважають, що при Трампі Сполучені Штати будуть тиснути на економіку КНР, що може призвести до послаблення попиту.

На додаток до всього цього колишній президент має намір розвивати нафтову промисловість США, що не може не позначитись на ціні на "‎чорне золото"‎.

На нафтові ціни вплинули й інші фактори, не пов’язані напряму із виборами в США. Так, за даними Американського інституту нафти, запаси сирої нафти в Америці зросли більше, ніж прогнозували експерти.

Як вибори вплинули на світову економіку

Вибори президента США та перемога Дональда Трампа вже вплинули на економіку світу. Так, біткоїн, який є найпопулярнішою криптовалютою, підскочив до історичного максимуму - 75 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше Трамп пообіцяв перетворили США у "криптостолицю світу". Також відомо, що під час передвиборчої кампанії експрезидент активно використовував цифрові активи.

Раніше аналітики заявили, що у разі перемоги Трампа на виборах біткоїн може злетіти до нових висот і в теорії наприкінці року може зрости до 90 тисяч доларів.

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