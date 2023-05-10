Перший вантаж російської нафти прибуде до Пакистану протягом місяця.

Пакистан зацікавлений у довгостроковій угоді на купівлю російської нафти, проте вважає за краще проводити оплату у валюті Китаю, а не США, попри те, що перша партія була сплачена в американських доларах.

Як заявив міністр енергетики країни Хуррам Дастгір Хан, Пакистан хотів би, щоб подальші закупівлі здійснювалися в юанях, оскільки країна має угоду про валютні свопи з Китаєм, повідомляє Bloomberg.

"Ми сподіваємося, що якщо це стане довгостроковою угодою, то це буде операція в рупіях та китайській валюті. І, можливо, цей валютний своп має стати більшим, щоб ми могли скористатися іншими можливостями, які можуть виникнути", - сказав він.

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Перший вантаж російської нафти, яка була продана зі знижкою, прибуде до Пакистану протягом місяця.

Пакистан та російська нафта

Пакистан не може закуповувати СПГ на міжнародному ринку, оскільки спотові ціни залишаються поза його ціновим діапазоном.

Нафта та енергоносії становлять основну частину витрат на весь імпорт Пакистану.

16 грудня 2022 року міністр нафти Пакистану Мусаддік Малік заявив про те, що Росія знизила ціну на нафту для Пакистану. Повідомлялося, що Пакистан буде купувати російську нафту зі знижкою.

20 квітня 2023 року Пакистан вперше закупив уцінену російську нафту. Повідомлялося, що Пакистан купуватиме лише нафту, а не рафіноване паливо. Очікується, що імпорт досягне 100 000 барелів на добу, якщо перша угода пройде гладко.

Пакистанська Refinery Limited (PRL) (PKRF.PSX) спочатку буде переробляти російську нафту в пробному циклі, а потім Pak-Arab Refinery Limited (PARCO) та інші нафтопереробні заводи.

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