РФ буде змушена скорочувати соціальні видатки для фінансування російсько-української війни.

Ціни на російську нафту в рублях впали до дворічного мінімуму у менше ніж 4 тисячі рублів за барель, що на 40% менше, ніж заплановано у держбюджеті РФ.

За підрахунками Reuters, середня ціна суміші російської нафти марок Urals та ESPO 2 травня впала до 48,92 долара за барель чи 3,987 тисячі рублів, що більше ніж на 40% менше, ніж планував російський уряд (6,726 рубля за барель). Це найнижча рублева вартість російської сировини з травня 2023 року.

Вартість російської нафти знижується вже не перший місяць. Якщо у березні її середня вартість становила трохи більше ніж 5 тисяч рублів за барель, то вже у квітні це було 4,562 рубля за бочку.

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Уряд РФ вже погіршив прогноз нафтогазових надходжень до бюджету на 24%. Крім того падіння цін на нафту та газ, які забезпечують близько третини доходів РФ, змусило тамтешніх чиновників збільшити прогнозований дефіцит бюджету на 2025 рік з 0,5% ВВП до 1,7% ВВП.

Аналітики зазначають, що для збереження розміру військових витрат російському уряду доведеться підвищувати податки та скорочувати окремі чутливі соціальні видатки в разі збереження низьких цін на нафту. У 2025 році РФ збільшила видатки на національну безпеку ще на чверть, до 6,3% ВВП, у зв’язку з російсько-українською війною. Це найвищий рівень військових видатків з часів Холодної війни.

Разом з тим Президент США Дональд Трамп у понеділок заявив, що російський лідер Володимир Путін став більше зацікавленим у мирі після падіння цін на нафту.

Ціни на нафту та війна

Росія розмірковує над корегуванням головного бюджетного правила для нафтових компаній у зв’язку зі зниженням цін на нафту для фінансування Фонду національного добробуту РФ. За рахунок ресурсів фонду ворог забезпечує власні витрати на війну.

Ціни на нафту зменшуються під впливом політики адміністрації Дональда Трампа. Додатково тягне донизу чорне золото рішення ОПЕК+ додатково збільшити видобуток нафти ще на 411 тисяч барелів на добу.

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