Саудівська Аравія закликає ОПЕК+ покарати Ірак і Казахстан за недотримання нафтових квот.

Ціни на нафту 5 травня знизилися більше ніж на 2 долари за барель через намір Організації країн експортерів нафти (ОПЕК+) прискорити зростання видобутку нафти, що викликає занепокоєння щодо збільшення пропозиції на ринку.

Як повідомляє Reuters, вартість нафти марки Brent впала на 2,21 дол., або на 3,61%, до 59,08 дол. за барель. В той час як американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 56,00 дол. за барель, що на 2,29 дол., або на 3,93% нижче ніж раніше.

Зазначається, що обидві позиції досягли найнижчого рівня з 9 квітня на відкритті торгів у понеділок після того, як ОПЕК+ погодилася прискорити зростання видобутку нафти другий місяць поспіль, збільшивши видобуток у червні на 411 тис. барелів на добу (б/д).

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За підрахунками Reuters, збільшення видобутку з восьми країн у червні призведе до сукупного збільшення видобутку за квітень, травень та червень до 960 тис. б/д, що дорівнює 44% скорочення від 2,2 млн барелів на добу, узгоджених з 2022 року.

"Рішення ОПЕК+ від 3 травня про збільшення квот на видобуток ще на 411 тис. барелів на добу в червні посилює очікування ринку, що глобальний баланс попиту та пропозиції рухається до профіциту", - зазначив засновник Evans on Energy Тім Еванс.

Крім того, джерела в ОПЕК+ повідомили, що Саудівська Аравія підштовхує Організацію країн експортерів нафти до прискорення згортання попередніх скорочень видобутку, щоб покарати Ірак і Казахстан за неналежне дотримання квот на видобуток нафти.

Видобуток і постачання нафти

3 травня стало відомо, що в ОПЕК+ вже другий місяць поспіль домовилися прискорити темпи збільшення видобутку нафти. Зазначається, що планується збільшити видобуток на 411 тисяч барелів на день. Таким чином у червні вісім країн ОПЕК+ збільшать видобуток нафти настільки, що загальне зростання за три місяці становитиме 960 тисяч барелів на добу.

Раніше повідомлялося, що глобальна митна війна, розв'язана президентом США Дональдом Трампом, спричинила найбільше одномісячне падіння світових цін на нафту за останні три з половиною роки. Так, впродовж квітня еталонні марки нафти подешевшали на 15%.

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