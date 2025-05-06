Доходи від продажів нафти й газу забезпечують 30% усіх доходів РФ.

Росія наступного року може змінити головне бюджетне правило для фінансування Фонду національного добробуту (ФНБ) РФ, що забезпечує витрати на російсько-українську війну. Це передбачає зміну механізму відрахувань для російських нафтових компаній.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело, уряд РФ розглядає варіант, згідно з яким з наступного року нафтові компанії будуть зобов’язані перераховувати до ФНБ надлишки своїх доходів, коли ціна на барель нафти становитиме 50 доларів та вище, за умови, якщо вартість "чорного золота" на світовому ринку залишатиметься низькою. Наразі компанії зобов’язані ділитися з Фондом, якщо вартість нафти перевищує 60 доларів за барель.

Водночас співрозмовник Bloomberg додає, що дискусії з цього приводу лише розпочалися. Він додає, що у Кремлі очікують, що світові ціни на нафту зберігатимуть на нижчому, ніж очікувалося, рівні. Внаслідок цього, у разі продовження бойових дій з Україною, РФ, ймовірно, доведеться скорочувати державні видатки, щоб забезпечити фінансування війни.

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Видання нагадує, що гроші від продажів нафти й газу забезпечують 30% усіх доходів РФ.

Росія тривалий час використовувала Фонд національного добробуту у якості своєрідної страховки на випадок падіння світових цін на нафту. Згідно з механізмом бюджетного правила, російські нафтові компанії сплачують до Фонду надлишкові доходи, коли ціни на "чорне золото" перевищують 60 доларів за барель. Накопичені резерви потім допомагають компенсувати падіння світових цін.

Після початку вторгнення РФ фінансує витрати на війну коштами ФНБ, що виснажило його. На рахунках установи станом на квітень залишалося 3,3 трильйона рублів (41 мільярд доларів США) порівняно з 8,4 трильйона рублів на початку 2022 року, до початку вторгнення. Поточний поріг у 60 доларів не забезпечує його фінансування через зниження експортних цін нижче цього рівня.

Ціни на нафту та бюджет РФ

Напередодні ціни на нафту впали більше ніж на 2 долари за барель. Вартість нафти марки Brent впала на 3,61%, до 59,08 дол. за барель. Тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 56 дол. за барель (менше на 3,93%).

Політика адміністрації Дональда Трампа призвела до турбулентності на світовому нафтовому ринку, через що ціни на "чорне золото" на початку квітня впали до чотирирічного мінімуму.

Падіння світових цін на нафту призвело до зниження вартості найпопулярнішої російської сировини марки Urals - до 50 доларів за барель. Ця ситуація посилила тиск на державний бюджет РФ, оскільки Кремль нарощує витрати для війни з Україною.

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