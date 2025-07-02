Постачання російського газу до ЄС скоротилося приблизно в 20 разів у порівнянні з 2019 роком.

У січні-червні 2025 року експорт російського газу до ЄС впав до 8,33 мільярда кубометрів, що на 47% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомляє Reuters.

За підрахунками російських ЗМІ, це найменший обсяг газу, який РФ прокачувала до ЄС з початку 1970-х років.

Розрахунки на основі даних європейської газотранспортної групи Entsog свідчать, що експорт російського газу через трубопровід "Турецький потік" знизився до 37,6 млн кубометрів на добу в червні з 46 млн кубометрів на добу в травні.

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Водночас у січні-червні поточного року експорт російського газу через трубопровід "Турецький потік" зріс майже на 7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Через обвал експорту до ЄС у РФ з’явилися надлишки газу, які вона поки безуспішно намагається продати чи використати.

"Газпром", який не публікує власну щомісячну статистику з початку 2023 року, не відповів на запит журналістів Reuters про коментарі.

За даними "Газпрому" та підрахунками Reuters, у 2022 році Росія поставила до Європи близько 63,8 млрд кубометрів газу різними маршрутами. У 2023 році цей показник впав на 55,6%, до 28,3 млрд кубометрів, але у 2024 році збільшився до близько 32 млрд кубометрів.

Для порівняння: 2018-2019 роках експорт російського газу до Європи сягав від 175 до 180 млрд кубометрів.

Відмова ЄС від російського газу

Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія 18 червня презентувала план відмови від російського газу. Ним запропоновано заборонити імпорт російського газу за чинними короткостроковими контрактами з червня 2026 року, а довгостроковими – з кінця 2027 року.

Євросоюз тривалий час обговорює план повної заборони імпорту російського газу. Угорщина та Словаччина виступають проти такої заборони. Разом з тим, єврочиновники знайшли обхідний маневр, який нівелює ризики потенційного вето.

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