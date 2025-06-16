Єврокомісія зможе обійти вето незгодних країн-членів.

Європейська комісія запропонує заборонити всі нові контракти на постачання російського газу на підставі торгового права. Це дасть змогу обійти можливе вето з боку Угорщини та Словаччини.

Газета Financial Times пише, що компаніям планують заборонити укладати нові контракти на постачання російського газу з негайним набуттям чинності. Короткострокові контракти на імпорт трубопровідного та скрапленого газу з Росії мають припинити з 2026 року, а довгострокові контракти діятимуть до 1 січня 2028 року.

Як поступка Угорщині та Словаччині, які імпортують російський газ, їм буде надано виняток до 2027 року для поступового припинення чинних газових контрактів, повідомили чиновники.

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Варто зазначити, що газ із Росії становить менш як 19% від загального обсягу імпорту викопного палива до ЄС, порівняно з приблизно двома п'ятими на момент повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року.

Для реалізації цього кроку Єврокомісія має намір використовувати торгове право, що дасть змогу ухвалити рішення, маючи схвалення більшості держав-членів, а не всіх. Вона також пошлеться на статті установчого договору ЄС, згідно з якими енергетична політика блоку повинна забезпечувати безпеку поставок.

Компанії повинні будуть надавати митним органам детальну інформацію про газові контракти, щоб довести, що він не надходить із Російської Федерації.

Пропозиції перебувають на стадії обговорення і можуть бути змінені.

Відмова ЄС від російського газу та нафти - останні новини

До кінця 2027 року Євросоюз має намір відмовитися і від імпорту російської нафти та газу.

Разом з тим, у блоці поки що немає консенсусу щодо повної заборони на імпорт "блакитного палива" з Росії. Франція і Бельгія поки відмовляються підтримати план Єврокомісії щодо заборони імпорту російського газу, оскільки стурбовані потенційними судовими позовами з боку Москви.

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