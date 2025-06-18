Будапешт та Братислава мають представити свій план відмови від російських енергоресурсів.

Європейська комісія презентувала план повного припинення імпорту російської нафти та газу.

Як повідомляється на сайті Єврокомісії, країни які все ще імпортують російську нафту (Угорщина та Словаччина), повинні будуть підготувати плани диверсифікації, щоб поступово відмовитися від російського "чорного золота" до кінця 2027 року.

Щодо російського газу, то запропоновано заборонити імпорт "блакитного палива" з РФ з 1 січня 2026 року.

Відео дня

"Імпорт за існуючими короткостроковими контрактами буде припинений до 17 червня 2026 року", - додають європейські чиновники.

Разом з тим, для низки членів Європейського Союзу (ЄС), які не мають виходу до моря (зокрема, Угорщини та Словаччини) зроблять виняток. Їм дозволять купувати російський газ за короткостроковими контрактами до кінця 2027 року.

"Імпорт за довгостроковими контрактами буде припинено до кінця 2027 року", - вказано у плані.

Зазначається, що ця ініціатива - частина стратегії REPowerEU - дорожньої карти ЄС щодо повного припинення імпорту російських енергоресурсів: нафти, газу та ядерної енергії.

Відмова ЄС від російського газу - головні новини

Євросоюз тривалий час обговорює план повної заборони імпорту російського газу. Угорщина та Словаччина виступають проти такої заборони. Разом з тим, єврочиновники знайшли обхідний маневр.

Водночас Австрія закликає ЄС подумати про відновлення імпорту російського газу, в разі укладення мирної угоди між Києвом та Москвою, яка покладе край російсько-українській війні.

Вас також можуть зацікавити новини: