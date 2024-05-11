Туапсинський нафтопереробний завод "Роснефти", один з найбільших на півдні Росії і орієнтований на експорт, відновив переробку нафти на початку цього місяця.

За оцінками трейдерів і аналітиків, у травні російський експорт нафти до Сінгапуру сягне найвищого рівня цього року, оскільки російські нафтопереробні заводи відновлюються після атак безпілотників, і ця тенденція збережеться в міру введення нових потужностей.

Як пише Reuters, імпорт до Сінгапуру російської нафти, ключового інгредієнта для виробництва нафтохімічних продуктів, таких як пластмаси та текстильні волокна, у травні зросте приблизно до 415 000 метричних тонн, за оцінками LSEG Research, тоді як консалтингова компанія FGE очікує майже 500 000 тонн.

"Вплив атак на НПЗ ослабне в травні та червні, тому ми можемо очікувати зростання експорту з Росії", - сказав керівник напряму скрапленого природного газу в FGE Арман Ашраф.

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Туапсинський нафтопереробний завод "Роснефти", один з найбільших на півдні Росії і орієнтований на експорт, відновив переробку нафти на початку цього місяця. Згідно з оцінками, його завантаження в травні зросте приблизно на 16% до 180 000 тонн, оскільки він відновить експорт.

Ашраф з FGE вважає, що загальний обсяг російського експорту нафти в Азію в червні досягне рівня 1,4-1,5 млн тонн, однак ризик скорочення російських нафтопереробних потужностей зберігається. На частку Росії припадає 25% загального обсягу імпорту нафти в Азію 2023 року, свідчать дані відстеження суден компанією Kpler.

Торгівля російською нафтою - деталі

Росія збільшила постачання нафти. Додаткові судна вийшли з великих портів Козьміно на тихоокеанському узбережжі та Мурманська в Арктиці.

Видання Bloomberg пише, що завдяки зростанню минулого тижня поставки сирої нафти в поточному році випереджають середні показники за 2023 рік, водночас внутрішнє перероблення нафти, як і раніше, перебуває під тиском, оскільки НПЗ, які ледь оговталися від ударів українських безпілотників, переходять на сезонне технічне обслуговування. Напади на переробні заводи тривають, і Росія планує скоротити щоденне постачання дизельного пального зі своїх ключових західних портів у травні до найнижчого рівня, принаймні, з 2021 року.

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