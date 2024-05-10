Росія знайшла, кому спихнути свою нафту: експорт у травні злетів до максимуму

Зазначається, що в перший тиждень травня російська нафта була приблизно на 8 доларів за тонну дешевшою, ніж із Близького Сходу.

За оцінками трейдерів і аналітиків, у травні російський експорт нафти до Сінгапуру досяг найвищого рівня цього року. Очікується, що ця тенденція збережеться в міру введення нових потужностей на російських НПЗ після атак безпілотників.

Видання Reuters пише, що сінгапурський імпорт російської нафти в травні зросте приблизно до 415 000 метричних тонн, за оцінками LSEG Research, а консалтингова компанія FGE очікує майже 500 000 тонн.

"Вплив атак (атаки безпілотників - УНІАН) на НПЗ слабшає у травні та червні, тож ми можемо очікувати збільшення експорту з Росії", - сказав Арман Ашраф, голова глобального відділу газових рідин у FGE.

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Імпорт нафти з Росії до Сінгапуру зріс у квітні до максимального рівня цього року - 329 955 тонн. У результаті загальний обсяг імпорту нафти до Сінгапуру за квітень склав 998 408 тонн порівняно з 920 626 тоннами роком раніше.

"Зростання імпорту відображає попит на нафту напередодні піку попиту на бензин влітку", - сказав один із сінгапурських нафтохімічних трейдерів.

Орієнтований на експорт Туапсинський НПЗ Роснефти, один з найбільших на півдні Росії, відновив переробку на початку цього місяця, і, згідно з торговими оцінками, в травні очікується зростання завантаження приблизно на 16% до 180 000 тонн у зв'язку з відновленням експорту.

Новатек планує почати тестувати нову установку з переробки 3 мільйонів тонн на рік на своєму газоконденсатному комплексі в балтійському порту Усть-Луга в середині червня, що може дозволити йому збільшити експорт нафти до 550 000-600 000 тонн на місяць із 350 000-370 000 тонн на даний час. "Новатек" виробляє нафту в основному для Азії, включаючи Китай, Сінгапур, Тайвань і Малайзію.

У перший тиждень травня російська нафта була приблизно на 8 доларів за тонну дешевше, ніж з Близького Сходу. У лютому цей розрив скоротився приблизно до 5 доларів, після того як націнка за ризик війни в Червоному морі збільшила вартість фрахту.

Навантаження нафти з Росії для всієї Азії складе близько 700 000 тонн, згідно з торговельними оцінками на 8 травня, порівняно з 950 000 тонн у квітні. Кристал Чанг з LSEG очікує, що травневий імпорт в Азію з Росії досягне максимуму за рік - 850 000 тонн.

На думку Ашрафа з FGE, загальний обсяг російського експорту нафти в Азію в червні сягне рівня 1,4-1,5 млн тонн, однак ризик скорочення російських нафтопереробних потужностей зберігається. Атаки безпілотників вивели з ладу 15% потужностей російських НПЗ цього року.

Азія відчуває структурну нестачу нафти і покладається на Північно-Західну Європу, Середземномор'я і США, щоб покрити дефіцит, що становить близько 2 мільйонів тонн на місяць. При цьому Росія наповнила азіатські ринки своєю нафтою, що призвело до зниження маржі через високі поставки на тлі млявого попиту. На частку Росії припадає 25 % загального обсягу імпорту нафти в Азію 2023 року.

Російська нафта - останні новини

Видання Bloomberg писало, що Росія збільшила постачання нафти. Додаткові судна вийшли з великих портів Козьміно на тихоокеанському узбережжі та Мурманська в Арктиці.

До цього призвели як санкції, так і удари безпілотників по російських нафтопереробних заводах, які стали нездатними обробляти необхідні обсяги сирої нафти. Крім того, накопичилося близько 18 мільйонів барелів російської нафти Sokol, від якої в грудні відмовилися індійські НПЗ.

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