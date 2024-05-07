Поставки нафти з РФ перестрибнули рівень 2023 року: Bloomberg вказало на проблеми з НПЗ

Зазначається, що загалом за тиждень 33 танкери завантажили 25,75 мільйона барелів російської нафти.

Росія збільшила постачання нафти. Додаткові судна вийшли з великих портів Козьміно на тихоокеанському узбережжі та Мурманська в Арктиці.

Видання Bloomberg пише, що завдяки зростанню минулого тижня поставки сирої нафти в поточному році випереджають середні показники за 2023 рік, водночас внутрішня переробка нафти, як і раніше, перебуває під тиском, оскільки НПЗ, які ледь оговталися від ударів українських безпілотників, переходять на сезонне технічне обслуговування. Напади на переробні заводи тривають, і Росія планує скоротити щоденні поставки дизельного пального зі своїх ключових західних портів у травні до найнижчого рівня, принаймні, з 2021 року.

Це, ймовірно, підтримає поставки сирої нафти, оскільки Москва продовжує перекладати тягар управління поставками відповідно до зобов'язань перед групою ОПЕК+ на видобуток і відсторонюватися від експорту. Її мета на травень - утримати експорт на 71 000 барелів на день нижче середнього рівня за травень-червень 2023 року.

Відео дня

Перший російський танкер, який потрапив під санкції і завантажив нафту після занесення до списку, зараз прямує через Червоне море. Судно СКФ "Примор'я" завантажило нафту Urals у Новоросійську на Чорному морі наприкінці квітня і тепер нібито прямує до Сінгапуру. Найімовірніше, воно прямує до Китаю, порти якого охоче приймають санкційні судна. Якщо йому вдасться без проблем вивантажити вантаж, це може відкрити шлях для повернення до роботи інших танкерів, що перебувають під санкціями і належать державному ПАТ "Совкомфлот".

Крім того, накопичилося близько 18 мільйонів барелів російської нафти Sokol, від якої в грудні відмовилися індійські НПЗ. Близько 9,1 мільйона барелів доставлено на нафтопереробні заводи в Китаї. Ще 7,7 мільйона барелів зрештою повернулися до Індії, а ще два вантажі доправили до Пакистану.

Загалом за тиждень 33 танкери завантажили 25,75 мільйона барелів російської нафти, що приблизно на 1,73 мільйона барелів більше, ніж попереднього тижня.

Тіньовий флот Росії - останні новини

Видання Bloomberg писало, що індійські НПЗ відмовилися приймати танкери ПАТ "Совкомфлот", через санкції. Згодом видання Reuters повідомило, що Індія знову почала приймати російські танкери. Варто зазначити, що саме Індія і Китаю стали найбільшими покупцями російської нафти.

Зі свого боку видання The telegraph писало, що рішення Заходу встановити граничну ціну на нафту змусило Росію збільшити тіньовий флот.

Вас також можуть зацікавити новини: