До 2022 року країна була однією з найбільш залежних від російського газу в Європі - РФ забезпечувала до 60% німецьких потреб.

До війни "Газпром" забезпечував близько 60% споживання газу в Німеччині. Відключення поставок в минулому році і вибухи на "Північних потоках", зупинка низки промислових виробництв і заходи економії, до яких були змушені вдаватися німці та інші жителі країн ЄС, змушували російських пропагандистів обсипати їх насмішками, пише Reuters.

З тих пір ціни впали в 10 разів, а Німеччина навчилася обходитися без російського газу. Тепер 60% споживання забезпечує Норвегія. Найбільший виробник газу в Європі, вона стала головним постачальником Німеччини відразу після відходу "Газпрому". З тих пір сторони уклали ще кілька домовленостей, а на цьому тижні Німецька державна енергетична компанія Sefe і норвезька Equinor оголосили про контракт на 50 млрд євро, який дозволить забезпечити близько третини промислового попиту на газ в Німеччині.

В результаті частка Норвегії досягне 60%, відзначає Reuters. Правда, настільки сильна залежність від одного постачальника несе в собі ризики, нехай і не такі, що були пов'язані з Росією і діями "Газпрому". Загальні політичні погляди Німеччини і Норвегії знижують ймовірність перебоїв, але не гарантують від виникнення технічних проблем, враховуючи масштабну мережу трубопроводів, що зв'язують Норвегію з континентом, вважає Хеннінг Глойштейн, аналітик Eurasia Group. Втім, розгалуженість мережі додає надійності, обмовляється він: при необхідності газ можна пустити по іншій гілці.

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Додатковими джерелами імпорту стали поставки СПГ. Німеччина, зокрема, підписала довгострокові договори з американськими ConocoPhillips і Venture Global. Крім того, вона скоротила споживання, хоча її промисловість все ще сильно залежить від поставок електрики з газових станцій і газу як сировини. В результаті середньомісячний імпорт газу скоротився в цьому році більш ніж на 25% в порівнянні з минулим.

Надалі в рамках зеленого переходу Німеччина планує ще більше зменшити його споживання. Угода між Sefe і Equinor передбачає заміну газу поставками водню з 2029 р.

Торгівля російським газом

За перше півріччя 2023 року експорт російського газу в Європу скоротився майже на 40 млрд кубометрів, а за підсумками року видобуток в Росії впаде ще на 62 млрд.

Про це йдеться в огляді Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) по ринку газу. "У першому півріччі 2023 року поставки російського газу трубопроводом до Європейського Союзу впали більш ніж на 75% (або на 36 млрд кубометрів)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається у документі, видобуток природного газу в Росії за підсумками цього року впаде на 62 млрд кубометрів порівняно з минулорічними показниками: з 672 млрд кубометрів у 2022 році до 610 млрд кубометрів цього року (на 9,2 відсотка).

У довоєнний 2021 рік Росія видобула 762 млрд кубометрів, тобто, сумарно за два роки, РФ втратить 152 млрд кубометрів обсягів видобутку природного газу.

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