Введення стелі цін на російську нафту і нафтопродукти призвело до переорієнтації експортних потоків на Азію і Африку.

Виручка найбільших нафтогазових компаній в Росії за підсумками січня - вересня 2023 року впала на 41%, повідомив ЦБ РФ в четвер "Огляді фінансової стабільності".

"Це сталося через погіршення цінової кон'юнктури і зниження обсягів експорту нафти на тлі посилення санкцій, перебудови логістичних ланцюжків і фінансових потоків", - йдеться в огляді.

Обсяги експорту нафти за системою "Транснафти" за 9 місяців просіли на 8%, а середня ціна сорту Urals - на 26%, констатує ЦБ: в цьому році в середньому кожен барель йшов на експорт по $59,54, а в минулому - по $80,58.

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Введення стелі цін на російську нафту і нафтопродукти призвело до переорієнтації експортних потоків на Азію і Африку, проте в результаті подорожчала логістика, збільшилися транзакційні витрати, а частина платежів приходять із затримками, пише Центробанк. "Крім того, зберігаються ризики введення вторинних санкцій, що зачіпають роботу нафтової галузі", - йдеться в огляді.

Обсяги валютних доходів російських нафтогазових мейджорів знизилися ще сильніше: частка долара в експортній виручці стиснулася вдвічі, до 24%, а обсяги продажів іноземної валюти на біржі схлопнулися на 58%.

"Слабкою ланкою" російського нафтогазу став "Газпром", який втратив європейський ринок. Після відключення поставок більшості клієнтів в ЄС компанія отримала більше трильйона рублів чистого збитку і була змушена скоротити видобуток на чверть в порівнянні з довоєнним періодом. "Роснефть" за підсумками дев'яти місяців 2023 року відзвітувала про падіння виручки на 8%, до 6,612 трлн рублів.

Торгівля російським газом - деталі

З січня по вересень 2023 року Європа імпортувала приблизно стільки ж російського скрапленого природного газу (СПГ), скільки за аналогічний період минулого року. Іспанія та Бельгія подвоїли імпорт скрапленого газу з Росії за цей період.

Німеччина все ще торгує російським газом, оскільки розірвання контракту націоналізованої фірми може коштувати мільярди євро, створюючи дилему для Берліна, потенційно вигідну Москві.

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