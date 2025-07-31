У Мінфіні США вважають, що Ірану стане важче продавати нафту.

США запровадили санкції проти величезної міжнародної судноплавної імперії, яка ймовірно контролюється сином політичного радника верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, що може ускладнити продаж нафти Тегераном, повідомляє Financinal Times.

За словами американських офіційних осіб, судноплавна імперія отримала "десятки мільярдів доларів" доходів від експорту нафти в обхід санкцій, використовуючи великий флот нафтових танкерів і контейнеровозів, групи з управління суднами і підставні компанії.

Заступник міністра фінансів США Майкл Фолкнер зазначив, що мережа Шамхані "одна з, якщо не найбільша мережа ухилення від санкцій, що існує зараз в Ірані". За його даними, мережа транспортує нафту і нафтопродукти разом з іншими вантажами з Ірану і Росії, основним покупцем яких виступає Китай.

Відео дня

"Ми не дозволимо Тегерану отримати кошти, необхідні йому для просування своїх небезпечних програм озброєнь і подальшої реалізації дестабілізаційної політики. Ми продовжимо обмежувати можливості Ірану обходити санкції і відмивати мільярди від цієї торгівлі", - додав посадовець.

Новий пакет санкцій Міністерства фінансів США накладає обмеження на понад 115 осіб, кораблів та організацій. Серед них 12 фізичних осіб, 52 судна і 15 судноплавних компаній. Американський Мінфін вважає, що нові санкції ускладнять експорт нафти офіційним Тегераном, проте не призведуть до підриву світового нафтового ринку.

Санкції США та Єворосоюзу проти Ірану - останні новини

США, Великобританія, Німеччина та Франція у середині липня домовилися надати Ірану 90 днів для укладання ядерної угоди, погрожуючи, в іншому разі, відновити санкції ООН.

Тим часом США вже запровадили нові обмеження проти Ірану. 20 червня Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про введення нових санкцій проти Тегерану. Як пояснив тоді міністр фінансів США Скотт Бессент, санкції спрямовані на запобігання придбання технологій, компонентів та обладнання, яке необхідне для виробництва балістичних ракет та безпілотників.

Вас також можуть зацікавити новини: