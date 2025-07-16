Американці та європейці виснули Ірану ультиматум.

США, Великобританія, Німеччина та Франція домовилися надати Ірану 90 днів для укладання ядерної угоди, погрожуючи, в іншому разі, відновити санкції ООН, скасовані 2015 року, повідомляє Axios.

За даними джерел видання, це результат телефонної розмови між держсекретарем Марко Рубіо та його європейськими колегами.

Співрозмовники видання зазначають, що Іран може уникнути санкцій, "якщо зробить кроки, щоб заспокоїти світ щодо своєї ядерної програми". Серед таких кроків називають відновлення моніторингу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), проведення якого Іран суттєво ускладнив після ударів США та Ізраїлю по його ядерних об'єктах.

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Одне з джерел видання повідомило, що ще одним кроком може стати вивезення з Ірану приблизно 400 кг урану, збагаченого до 60% чистоти, який міститься на цих об'єктах.

У свою чергу, Іран вважає, що підстав для повернення до санкцій ООН немає, та погрожує виходом з договору про нерозповсюдження ядерної зброї у відповідь на відновлення обмежень.

Процедуру повернення санкцій, в разі дипломатичного провалу, ЄС хоче завершити до жовтня, коли РФ очолюватиме Радбез ООН.

Видання нагадує, що обмеження проти Ірану були скасовані у 2015 році після досягнення угоди між Іраном, США, Росією, Китаєм, Францією, Великою Британією, а також Німеччиною та ЄС.

У 2018 році Дональд Трамп заявив про вихід США з угоди та відновлення санкцій проти Ірану. У 2023 році, за даними ЗМІ, Вашингтон таємно послабив обмиеження проти Тегерану, що дозволило йому збільшити експорт нафти. Санкції, запроваджені Радбезом ООН проти Ірану, забороняють:

експорт до Ірану атомної, ракетної та значної частини військової продукції;

прямі іноземні інвестиції у нафтогазову та нафтохімічну промисловість Ірану;

експорт нафтопродуктів, співробітництво з морським флотом Ірану;

будь-які контакти з Корпусом вартових Ісламської Революції (КСІР), банками та страховими компаніями.

Ядерна угода між США та Іраном

У травні 2025 року Іран заявив, що готовий піти на низку поступок щодо своєї ядерної програми, якщо США знімуть з країни економічні санкції.

США та Іран провели кілька раундів перемовин стосовно ядерної угоди, які були безрезультатними. У червні Вашингтон задав ударів по ядерних об’єктах Тегерану, вперше застосувавши 13-тонну надбомбу GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.

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