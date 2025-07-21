Останні санкції ЄС спрямовані на подальше скорочення енергетичних доходів Кремля.

Європейський Союз ввів санкції проти відомого іранського нафтотрейдера Хоссейна Шамхані та кількох його компаній. Це рішення стало частиною нового пакета обмежень, спрямованого проти Росії за її війну проти України, пише Bloomberg.

У ЄС зазначили, що Хоссейн Шамхані, батько якого є старшим радником верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, був доданий до санкційного списку блоку за свою роль у російській нафтовій торгівлі та як "центрального гравця" у так званому "тіньовому флоті" країни. Також було названо його компанії Admiral Group і Milavous Group Ltd, що базуються в Дубаї.

"Хоссейн Шамхані бере участь в економічному секторі, що забезпечує значне джерело доходів для уряду Російської Федерації", - йдеться в заяві ЄС.

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Згідно минулорічного розслідування Bloomberg News, мережа Шамхані стала ключовим гравцем в експорті російської та іранської нафти і створила хедж-фонд з офісами в Лондоні, Дубаї та Женеві для управління доходами. Шамхані постійно заперечує повідомлення Bloomberg про його ділові справи.

Останні санкції ЄС спрямовані на подальше скорочення енергетичних доходів Кремля, більша частина яких надходить від експорту нафти до Індії та Китаю. У рамках нового пакета санкцій блок також знизив цінову межу на російську нафту.

Санкції проти РФ - останні новини

Європейський союз ухвалив 18-й пакет обмежень щодо Росії та її нафти на знак засудження вторгнення в Україну. Заходи включали санкції проти індійського нафтопереробного заводу, в якому "Роснефть" володіє 49,13% акцій, оскільки блок прагне скоротити енергетичні доходи Кремля, що підтримуються експортом російської нафти в Індію.

Повідомлялося, що США можуть вдарити по російських нафтових доходах без ризикованих "вторинних тарифів".

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