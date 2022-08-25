Адміністрація міста не змогла знайти альтернативного постачальника енергоносіїв.

У Гаазі попросять Європейський союз тимчасово зняти санкції з Російської Федерації. Проблема полягає в тому, що адміністрація міста не може знайти іншого постачальника газу.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що муніципалітет Гааги підписав довгостроковий контракт з "Газпромом" на постачання газу. Ось тільки санкції ЄС наказують урядам та іншим держорганам розірвати контракти з російськими компаніями до 10 жовтня. Гаага в червні і липні провела загальноєвропейський тендер, але адміністрація міста не змогла знайти жодного потенційного постачальника.

"Ми попросимо зробити виняток для нашої поточної угоди до 1 січня 2023 року, щоб гарантувати безпеку поставок і полегшити переговори", — йдеться у зверненні.

Як раніше повідомляв УНІАН, Естонія буде просувати ідею повного енергетичного ембарго проти Росії у восьмому пакеті санкцій ЄС за агресивну війну Кремля.

Пропозиції цієї країни включають всеосяжне ембарго на енергоносії, а також нові санкції щодо певних категорій товарів і осіб, виключених з попередніх пакетів. Естонія також прагне остаточно відокремити російські банки від банківської системи SWIFT, і Рейнсалу додав, що поки що не буде вдаватися в додаткові подробиці.

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