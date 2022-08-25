Глава держави також зробив акцент на необхідності введення візових обмежень для російських громадян.

Президент України Володимир Зеленський розраховує на лідерство Італії для узгодження і введення восьмого пакету санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації.

Як повідомляє Офіс президента України, сьогодні в Києві глава держави обговорив з міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо підтримку України.

"На площах найбільших і навіть маленьких міст Італії ми завжди бачили наші прапори поруч з італійськими на підтримку нашого суверенітету і нашого кандидатства", – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив важливість лідерства Італії в контексті підготовки восьмого пакету санкцій щодо Росії. Він також зробив акцент на необхідності введення візових обмежень для російських громадян.

"Окремо - велика політична підтримка Італії як на полях організації Об'єднаних Націй, так і на полях нашого другого саміту "Кримської платформи". Я вдячний, що прем'єр-міністр (Маріо Драгі) знайшов час для особистої підтримки (саміту)", – зазначив Зеленський.

Війна в Україні та допомога Італії:

Італія продовжує допомагати Україні оборонятися від російської агресії. Нещодавно вона відправила нашій країні новий пакет військової допомоги. Однак обидві сторони не розголошують, яке озброєння до нього увійшло.

Раніше глава партії "Брати Італії" Джорджія Мелоні пообіцяла продовжувати постачати Україні важке озброєння в разі перемоги на виборах. А наприкінці червня у ЗМІ з'явилася інформація, що Італія відправить нашій державі гаубиці.

Україна 15 серпня отримала 200 млн євро пільгового кредиту від Італії.

25 серпня 2022 року президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо в Києві.

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