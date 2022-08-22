Естонія також запропонує кроки, які не дозволять громадянам Росії в'їжджати до ЄС.

Естонія просуватиме ідею повного енергетичного ембарго проти Росії у восьмому пакеті санкцій ЄС за агресивну війну Кремля.

Як повідомляє ERR, про це заявив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

Пропозиції Естонії включають всеосяжне ембарго на енергоносії, а також нові санкції щодо певних категорій товарів і осіб, виключених з попередніх пакетів. Естонія також прагне остаточно відокремити російські банки від банківської системи SWIFT, і Рейнсалу додав, що поки що не буде вдаватися в додаткові подробиці.

"Ми повинні серйозно підняти ціну агресії для агресора перед наближенням зими. Сім попередніх пакетів виявились недостатніми, щоб підштовхнути Путіна припинити війну", - зазначив Рейнсалу.

Естонія також запропонує кроки, які не дозволять громадянам Росії в'їжджати до ЄС.

"Понад 10 млн громадян РФ зараз мають право в’їздити до Європейського Союзу… Хтось має зробити перший крок. Сподіваюся, ми зможемо досягти загальноєвропейської згоди для якогось формулювання", - зазначив глава МЗС Естонії.

Він наголосив, що у Кремлі зараз намагаються зіграти на втомі Європи від війни. "Ми маємо сказати, що це даремна надія. Ми готові допомагати Україні і тиснути на Росію, стільки треба, щоб вона змушена була відступитися. Дуже важливо проявити рішучість", - наголосив Урмас Рейнсалу.

Раніше Україна закликала європейські країни заборонити видачу шенгенської візи російським громадянам. До заяви приєдналися Естонія, Литва, Чехія, Фінляндія і Данія. Естонська влада навіть розпочала реалізацію обмеження на в'їзд.

Чехія, котра наразі головує у Раді Євросоюзу, має намір запропонувати країнам блоку припинити видачу віз росіянам на засіданні наприкінці серпня.

На тлі заклику ввести "візовий бан" кількість заявок на "шенген" у Росії за останні два тижні зросла на 40%. Російська влада, традиційно, пригрозила "відповіддю".

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