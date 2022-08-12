Очікується, що першу партію нафти поставлять вже у вересні.

Казахстан буде продавати свою нафту в обхід Російської Федерації. Вже з вересня частина казахської нафти піде через найбільший нафтопровід Азербайджану

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що державна нафтова компанія Казахстану "Казмунайгаз" веде переговори з підрозділом Державної компанії Азербайджану SOCAR про продаж 1,5 мільйона тонн нафти на рік. Очікується, що контракт підпишуть в кінці серпня, а транзит по трубопроводу Баку-Тбілісі-Джейхан почнеться через місяць.

Крім того, Казахстан вже в 2023 році може транспортувати ще 3,5 мільйона тонн нафти по іншому азербайджанському трубопроводу в грузинський чорноморський порт Супса. Таким чином, загальний обсяг складе більше 100 тисяч барелів на добу, або 8% потоків КТК.

Правда, через новий маршрут Казахстану доведеться покладатися на флот невеликих танкерів для перевезення нафти через Каспійське море в Баку з порту Актау, який має обмежені потужності.

Як раніше повідомляв УНІАН, Заява Токаєва про необхідність диверсифікації поставок нафти прозвучала на тлі рішення російського суду на 30 днів зупинити роботу "Каспійського трубопровідного консорціуму".

На цю компанію припадає 80 відсотків експортованої Казахстаном нафти, в тому числі з родовища Тенгіз. Приводом назвали екологічні порушення на кшталт неправильного оформлення документації за планом ліквідації аварійних розливів нафти. Станом на 6 липня експорт сировини тривав, КТК оскаржить рішення в суді.

Проблеми в роботі КТК стали виникати після того, як Токаєв в рамках візиту на Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ) заявив про неможливість визнання так званих "Донецької народної республіки" та " Луганської народної республіки".

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