Токаєв визначив Транскаспійський маршрут пріоритетним напрямком.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив Національній нафтогазовій компанії налагодити продажі нафти в обхід Росії.

Про це повідомляється на сайті президента Республіки.

Токаєв назвав диверсифікацію поставок нафти важливим завданням і додав: "Пріоритетним напрямком є Транскаспійський маршрут. Доручаю "КазМунайГазу" (національна нафтогазова компанія - УНІАН) опрацювати оптимальний варіант його реалізації, в тому числі з можливістю залучення інвесторів Тенгизского проекту. Уряду спільно з "Самрук-Казина" слід вжити заходів щодо збільшення потужностей нафтопроводів Атирау - Кенкіяк і Кенкіяк - Кумколь", - зазначив президент.

Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут дозволяє налагодити продаж нафти та інших товарів в обхід Росії. Він починається в Китаї, а після Казахстану проходить через акваторію Каспійського моря і далі - в Азербайджан, Грузію і Туреччину. Звідти можна здійснювати поставки в країни Європи.

Погіршення відносин між Казахстаном і Росією

Заява Токаєва про необхідність диверсифікації поставок нафти прозвучала на тлі рішення російського суду на 30 днів зупинити роботу "Каспійського трубопровідного консорціуму".

На цю компанію припадає 80 відсотків експортованої Казахстаном нафти, в тому числі з родовища Тенгіз. Приводом назвали екологічні порушення на кшталт неправильного оформлення документації за планом ліквідації аварійних розливів нафти. Станом на 6 липня експорт сировини тривав, КТК оскаржить рішення в суді.

Минулого місяця Росія зупиняла відвантаження казахстанської нафти через термінал Новоросійського порту (його використовує КТК). Причиною було розмінування від мін часів Другої світової війни.

Проблеми в роботі КТК стали виникати після того, як Токаєв в рамках візиту на Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ) заявив про неможливість визнання так званих "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки". А також після того, як Мінфін Казахстану опублікував проект наказу, що забороняє поставку в Росію і Білорусь товарів, які потрапили під західні санкції.

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