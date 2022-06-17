Токаєв також зазначив, що в Казахстані по-різному ставляться до "спецоперації" Росії в Україні.

Глава Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився визнавати "незалежність" підконтрольних Кремлю "ЛДНР", назвавши "республіки" "квазідержавними територіями".

Про це він заявив у присутності Путіна на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Він згадав Статут ООН, зазначивши, що без врахування територіальної цілісності держави та права нації на самовизначення у світі було б замість 193 держав понад 500 або 600. Це, додав Токаєв, перетворилося б на хаос.

З цієї причини Казахстан не визнає ні Косово, ні Тайвань, ні Абхазію, ні Південну Осетію, сказав Токаєв.

"І, мабуть, цей принцип буде застосований щодо квазідержавних територій, якими, на наш погляд, є Луганськ і Донецьк", - висловився президент Казахстану.

Токаєв також зазначив, що в Казахстані по-різному ставляться до "спецоперації" Росії в Україні, бо "в країні склалося відкрите суспільство".

Війна в Україні: актуальні дані

Противник зосередив зусилля на захопленні Донбасу. Окупанти продовжують наступ на Слов'янськ, триває бій в районі Краснопілля.

Аналітики з Інституту вивчення війни назвали наступальну операцію військ РФ на північ від Слов'янська провальною і вважають, що ЗСУ відновлять контрнаступ в районі Ізюма, щоб перерізати противнику шляхи постачання.

16 червня українські захисники відбили черговий штурм росіянами у напрямку Золотого.

Окупанти спробували висунутись у напрямку Василівки та Берестового. Наші воїни завдали вогневого ураження і змусили ворога тікати.

Водночас на Херсонському напрямку ворог продовжує втрачати живу силу й техніку. Українська авіація завдавала ударів по скупченнях противника в Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонщини.

ЗСУ знищили у боях вже близько 33 150 окупантів і тисячі одиниць військової техніки.

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