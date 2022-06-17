Глава Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився визнавати "незалежність" підконтрольних Кремлю "ЛДНР", назвавши "республіки" "квазідержавними територіями".
Про це він заявив у присутності Путіна на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.
Він згадав Статут ООН, зазначивши, що без врахування територіальної цілісності держави та права нації на самовизначення у світі було б замість 193 держав понад 500 або 600. Це, додав Токаєв, перетворилося б на хаос.
З цієї причини Казахстан не визнає ні Косово, ні Тайвань, ні Абхазію, ні Південну Осетію, сказав Токаєв.
"І, мабуть, цей принцип буде застосований щодо квазідержавних територій, якими, на наш погляд, є Луганськ і Донецьк", - висловився президент Казахстану.
Токаєв також зазначив, що в Казахстані по-різному ставляться до "спецоперації" Росії в Україні, бо "в країні склалося відкрите суспільство".
Війна в Україні: актуальні дані
Противник зосередив зусилля на захопленні Донбасу. Окупанти продовжують наступ на Слов'янськ, триває бій в районі Краснопілля.
Аналітики з Інституту вивчення війни назвали наступальну операцію військ РФ на північ від Слов'янська провальною і вважають, що ЗСУ відновлять контрнаступ в районі Ізюма, щоб перерізати противнику шляхи постачання.
16 червня українські захисники відбили черговий штурм росіянами у напрямку Золотого.
Окупанти спробували висунутись у напрямку Василівки та Берестового. Наші воїни завдали вогневого ураження і змусили ворога тікати.
Водночас на Херсонському напрямку ворог продовжує втрачати живу силу й техніку. Українська авіація завдавала ударів по скупченнях противника в Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонщини.
ЗСУ знищили у боях вже близько 33 150 окупантів і тисячі одиниць військової техніки.
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