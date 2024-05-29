Зазначається, що країни наполягають на повній відмові від російських енергоресурсів.

У Євросоюзі вимагатимуть на проведенні переговорів про відмову від решти російських джерел енергії. На цьому наполягають Німеччина і Чехія.

Видання Reuters пише, що Москва скоротила експорт газу в Європу після вторгнення на Україну 2022 року, а вибух знищив газопровід "Північний потік", яким Росія постачала газ до Німеччини.

ЄС швидко замінив російське паливо поновлюваними джерелами енергії та великою кількістю газу від інших постачальників, але 2023 року блок, як і раніше, отримував 15% газу з Росії.

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За даними аналітичної компанії Kpler, торік Росія відправила в порти ЄС понад 15,6 мільйона метричних тонн російського скрапленого природного газу, що на 37,7% більше, ніж 2021 року, за рік до вторгнення Росії в Україну.

Берлін і Прага виступлять із цим закликом на зустрічі міністрів енергетики країн ЄС у Брюсселі в четвер, 30 травня. Згідно з документом, міністри мають намір обговорити перешкоди, з якими вони стикаються на шляху поступової відмови від імпорту російських енергоносіїв. Члени ЄС, включно з Австрією та Угорщиною, як і раніше, значною мірою залежать від російського газу.

Брюссель поставив за мету покінчити із залежністю ЄС від російських енергоносіїв до 2027 року.

Російські енергоносії в ЄС - останні новини

ЄС уже заборонив імпорт російського вугілля, а також сирої нафти, що перевозиться морем, зробивши винятки для деяких країн, які не мають виходу до моря. Окремо країни ЄС обговорюють санкції на перевалку російського СПГ у Європі, але не розглядають можливість повної заборони імпорту.

Блок також схвалив юридичну можливість для країн ЄС блокувати використання російськими компаніями своєї інфраструктури для імпорту газу. Однак Іспанія та інші країни висловили побоювання, що якщо вони зроблять це самостійно, то російський СПГ просто надходитиме в інші порти ЄС.

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