Середній чотиритижневий експорт сирої нафти з Росії знижується третій тиждень, при цьому постачання досягло двомісячного мінімуму перед зустріччю країн ОПЕК+, яка відбудеться в неділю.
Видання Bloomberg пише, що поставки морської нафти з Росії за тиждень до 26 травня впали приблизно на 170 тис барелів на день, до 3,22 млн з 3,39 млн за тиждень до 19 травня.
Загалом 30 танкерів завантажили 22,54 млн барелів російської сирої нафти за тиждень до 26 травня: про це свідчать дані відстеження суден і звіти портових агентів. Це приблизно на 1,16 млн барелів менше, ніж минулого тижня.
Зменшення тижневих показників зумовлене меншою кількістю вантажів із чорноморського порту Новоросійська і арктичних терміналів у Мурманську, що були частково компенсовано відправленнями з тихоокеанських портів Козьміно та Пригородне.
Вантажопотік з балтійських портів РФ не змінився в порівнянні з попереднім тижнем, але передбачається, що в цьому місяці він зменшиться.
Як повідомлялось, в Росії пообіцяли компенсувати перевиробництво нафти порівняно з квітневим планом, в якому звинуватили "технічні моменти".
Зменшення обсягів виробництва призводить до скорочення експорту. Для РФ зниження обсягів постачань ускладнило тижневе падіння цін на "чорне золото".
Експорт російської нафти – головні новини
Раніше у травні повідомлялось, що Росія знайшла, кому можна "спихнути" нафту: експерти підрахували, що сінгапурський імпорт російської нафти в цьому місяці може зрости приблизно до 415 тис метричних тонн.
Аналіз також показав, що у квітні імпорт нафти з РФ до Сінгапуру збільшився до максимуму за цей рік і сягнув 329 тис тонн.
А у середині квітня експерти підрахували, що обсяги російського експорту нафти морем на той момент зросли до 11-місячного максимуму, що суттєво збільшило доходи Росії.