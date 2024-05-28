За перші 15 днів цього місяця Росія переробляла 5,45 млн барелів нафти на добу.

Середній чотиритижневий експорт сирої нафти з Росії знижується третій тиждень, при цьому постачання досягло двомісячного мінімуму перед зустріччю країн ОПЕК+, яка відбудеться в неділю.

Видання Bloomberg пише, що поставки морської нафти з Росії за тиждень до 26 травня впали приблизно на 170 тис барелів на день, до 3,22 млн з 3,39 млн за тиждень до 19 травня.

Загалом 30 танкерів завантажили 22,54 млн барелів російської сирої нафти за тиждень до 26 травня: про це свідчать дані відстеження суден і звіти портових агентів. Це приблизно на 1,16 млн барелів менше, ніж минулого тижня.

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Зменшення тижневих показників зумовлене меншою кількістю вантажів із чорноморського порту Новоросійська і арктичних терміналів у Мурманську, що були частково компенсовано відправленнями з тихоокеанських портів Козьміно та Пригородне.

Вантажопотік з балтійських портів РФ не змінився в порівнянні з попереднім тижнем, але передбачається, що в цьому місяці він зменшиться.

Як повідомлялось, в Росії пообіцяли компенсувати перевиробництво нафти порівняно з квітневим планом, в якому звинуватили "технічні моменти".

Зменшення обсягів виробництва призводить до скорочення експорту. Для РФ зниження обсягів постачань ускладнило тижневе падіння цін на "чорне золото".

Експорт російської нафти – головні новини

Раніше у травні повідомлялось, що Росія знайшла, кому можна "спихнути" нафту: експерти підрахували, що сінгапурський імпорт російської нафти в цьому місяці може зрости приблизно до 415 тис метричних тонн.

Аналіз також показав, що у квітні імпорт нафти з РФ до Сінгапуру збільшився до максимуму за цей рік і сягнув 329 тис тонн.

А у середині квітня експерти підрахували, що обсяги російського експорту нафти морем на той момент зросли до 11-місячного максимуму, що суттєво збільшило доходи Росії.

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