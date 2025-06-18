Президентка Єврокомісії вважає, що нинішня "стеля цін" на російську нафту виконує свою функцію.

Європейський союз відклав ухвалення рішення про зниження "стелі цін" на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель, повідомляє Bloomberg.

Видання нагадує, що пропозиція про зниження "стелі" цін на російську нафту була включена до 18-го пакету санкцій проти Росії, який нещодавно представила Єврокомісія.

Разом з тим, журналісти констатують, що нещодавнє зростання цін на нафту ускладнило досягнення консенсусу країн-членів блоку з цього питання.

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З цієї ж причини не наполягає на негайному знижені регульованої ціни на російську нафту і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Противники негайного зниження "стелі цін" на російську нафту вважають, що, в умовах підвищення світових цін на "чорне золото", Росія і так втрачатиме експортні доходи.

"В останні дні ми бачимо, що ціна зросла, тому верхня межа ціни на нафту виконує свою функцію. На даний момент немає великого тиску на зниження верхньої межі ціни на нафту", - сказала фон дер Ляєн в кулуарах зустрічі G7, де обговорювалася ця пропозиція.

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16 червня стало відомо, що зниження регульованої ціни на російську нафту опинилося під загрозою. За даними ЗМІ, країни-члени блоку не можуть домовитися з цього питання без підтримки США.

Як відомо, Єврокомісія запропонувала знизити регульовану ціну на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель. Більшість країн "Великої сімки" готові підтримати обмеження. Однак США виступають категорично проти, що знизить ефективність "стелі цін".

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