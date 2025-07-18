Грецькі судноплавні компанії продовжать поставки в максимально можливих обсягах.

Оператори грецьких танкерів, що займаються транспортуванням дозволеної до експорту російської нафти, найімовірніше, продовжать ці поставки, незважаючи на новий, посилений пакет санкцій Європейського союзу. Про це повідомили в п'ятницю джерела Reuters у судноплавній галузі.

За словами джерел видання, грецькі судноплавні компанії, які щомісяця здійснюють десятки рейсів із російською нафтою та забезпечують, за оцінками, близько 20% усієї торгівлі, продовжать поставки в максимально можливих обсягах.

"Це стане складніше, але такі угоди все ще можливі. Поки трейдери продовжують купувати нафту за встановленою ціною, мало що зміниться - ми будемо дотримуватися нової стелі", - сказало одне з джерел у грецькій компанії, що займається перевезенням нафти.

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Зазначається, що наразі значна частина російської нафти експортується так званим "тіньовим флотом" нерегульованих танкерів. Однак дані про судноплавство показують, що судна, які належать Греції та входять до найбільшого у світі танкерного флоту, також перевозять частину російської сирої нафти, яка не підпадає під санкції або не перевищує встановленого цінового ліміту.

Новий пакет санкцій проти РФ

ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Введено санкції проти понад 50 фізосіб і організацій, а також проти 22 російських банків. Введено заборону на імпорт до ЄС нафтопродуктів на основі російської нафти. ЄС знизить стелю цін на нафту РФ до $47,6 за барель і введе санкції проти танкерів. Пакет санкцій включає рестрикції проти нафтопереробного заводу "Роснефти" в Індії, а також проти "Північних потоків". До чорного списку внесено ще 105 танкерів, що перевозять російську нафту.

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